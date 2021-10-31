برايتون يحرم صلاح من معانقة تاريخ جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أوقف برايتون السلسلة التهديفية للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد فشله في زيارة شباك الفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) أمس السبت في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وألغى الحكم هدفا لمحمد صلاح أمام برايتون بداعي التسلل، لتتوقف سلسلة المباريات المتتالية التي سجل فيها النجم المصري عند سبع مباريات في الدوري الإنجليزي و10 مباريات في جميع المسابقات.

وبدأ صلاح سلسلته التهديفية المتتالية في بريميرليج من مواجهة تشيلسي، ثم سجل أمام ليدز يونايتد، كريستال بالاس، برينتفورد، مانشستر سيتي، واتفورد، مانشستر يونايتد، قبل أن يتمكن برايتون من إيقافه.

وكان محمد صلاح يستهدف الوصول إلى الرقم القياسي الذي يحمله الإنجليزي جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، كصاحب أطول سلسلة مباريات متتالية يسجل فيها أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل جيمي فاردي إلى 11 مباراة متتالية يسجل فيها منذ 29 أغسطس حتى 28 نوفمبر 2015 في بريميرليج 2015/2016، وهو الموسم الذي قاد فيه فريقه ليستر لحصد لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وكان صلاح يحتاج إلى مواصل التسجيل في أربع مباريات أخرى لمعادلة رقم فاردي، لكن سلسلته التهديفية توقفت أمام برايتون الذي فرض التعادل على ليفربول بعدما كان متقدمًا بهدفين نظيفين على ملعبه.

كما حرم برايتون صلاح من تحقيق رقم قياسي جديد مع ليفربول، حيث كان سيصبح اللاعب صاحب أطول سلسلة تهديفية في تاريخ الريدز بالدوري الإنجليزي، معادلا رقم المهاجم الإنجليزي السابق دانييل ستوريدج.

وسبق لدانييل ستوريدج أن هزَّ الشباك في ثماني مباريات متتالية لصالح ليفربول في موسم 2013/2014 بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنها لم تكن متتالية لفريقه إذ غاب وقتها لأكثر من شهر بداعي الإصابة.

وكان أمام صلاح فرصة لمعادلة الرقم القياسي لستوريدج بالتسجيل في ثماني مباريات متتالية في بريميرليج، لكنه لم يتمكن من التسجيل في مرمى برايتون، ليفشل في إحراز هدف لأول مرة منذ 21 أغسطس الماضي.

يُذكر أن صلاح حقق انطلاقة استثنائية هذا الموسم ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بعد تسجيل هاتريك أمام مانشستر يونايتد، ولم يتمكن من زيارة شباك فريقين فقط وهما بيرنلي وبرايتون.

قائمة أفضل اللاعبين في "توالي هز الشباك" في بريميرليج:

11 مباراة متتالية - جيمي فاردي.

10 مباريات متتالية - رود فان نيستلروي.

8 مباريات متتالية - جيمي فاردي، دانييل ستوريدج، رود فان نيستلروي (مرتين).

7 مباريات متتالية - محمد صلاح، إيمانويل أديبايور، تيري هنري، آلان شيرر، مارك شتاين، إيان رايت.