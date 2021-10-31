"موعد وقناة ناقلة ومعلق".. كيف تتابع مباريات الأحد في الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد اليوم الأحد، 5 مباريات ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021-2022.

وينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي في الساعة الـ1.30 ظهراً بقيادة الإعلامي كريم خطاب ومعه في التحليل عبدالظاهر السقا وحسني عبدربه وعماد متعب.

وتقام المباراة في الـ3.00 عصراً وتُبث عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الكواليني.

وفي الساعة الـ3.00 عصراً أيضاً تقام مباراة مصر للمقاصة والجونة دون استوديو تحليلي عبر قناة أون تايم سبورتس 3، ويعلق على المباراة محمد الغياتي.

وفي الـ5.30، تقام مباراة فاركو وبيراميدز وتُبث عبر قناة أون تايم سبورتس 3 دون استوديو تحليلي، ويعلق على المباراة حاتم بطيشة.

ويقود الإعلامي تامر صقر الاستوديو التحليلي لمباراة طلائع الجيش والزمالك وينطلق في الساعة الـ3.30، بتواجد أيمن يونس وحازم إمام ومحمد زيدان في التحليل.

وتُبث مباراة طلائع الجيش والزمالك في الساعة الـ5.30 عبر قناة أون تايم سبورتس 2، ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

وعبر أون تايم سبورتس 1، يقود الإعلامي أحمد شوبير الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والبنك الأهلي والذي ينطلق الساعة 6.00 مساءً بتواجد، فاروق جعفر ووليد صلاح الدين ومحمد فضل.

وتقام المباراة في الساعة الـ8.00 مساءً بتعليق بلال علام.