خاص.. حقيقة حصول الأهلي على حكم في قضية عبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي حقيقة حصول النادي على حكم نهائي في قضية لاعبه السابق عبدالله السعيد، قائد نادي بيراميدز.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أصدر حكما في إبريل الماضي يلزم فيه عبدالله السعيد بسداد مبلغ 2 مليون دولار للنادي الأهلي.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "عبدالله السعيد لم يتقدم باستئناف على حُكم تغريمه 2 مليون دولار ولجأ إلى المحكمة الرياضية (كاس)".

وأضاف: "حين انتهت المدة القانونية للطعن أصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ، وأصبح اللاعب ملزم حاليا بدفع المبلغ المالي وفقا لقرار مركز التسوية والتحكيم".

يأتي هذا في الوقت الذي لا يعترف فيه اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بقرارات مركز التسوية والتحكيم، حيث يؤكد أنه ليست واجبة السريان داخل الجبلاية.

وكان الأهلي باع عبدالله إلى نادي أهلي جدة السعودي في يوليو 2018 بعد الأزمة الشهيرة التي تفجرت لتوقيعه للزمالك، وضمن عدم لعبه لأي فريق مصري ببند في العقد، لكن اللاعب فاجئ الجميع بعودته إلى مصر بعد أشهر قليلة من بوابة بيراميدز في يناير 2019.

وفسخ صاحب الـ35 عاما تعاقده مع أهلي جدة وعاد للانضمام لبيراميدز، دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي القاهري وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل ثلاثة أعوام.