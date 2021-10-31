وفاة بطل رفع الأثقال البارالمبي طارق وهدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نعت فاطمة عمر بطلة العالم في تاريخ رفع الأثقال لذوي القدرات الخاصة، البطل البارالمبي طارق مصطفى وهدان الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد.

ونشرت فاطمة صورة لطارق عبر حسابها الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا طارق".

الشاب العشريني ولد مصابا بفتق في العمود الفقري سبب له ضمورا في الجزء السفلي كاملا.

وحصل طارق على على 71 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، منها 5 ميداليات في بطولات دولية.

كما يعد أول لاعب مصري يحصل على ذهبية بطولة العالم، وقد تم اختياره كأفضل لاعب ناشئ في عام 2017 بالمكسيك، كما حصل علي ميداليتين ذهبيتين بطولة أفريقيا في الجزائر 2018.