الامارات | جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي تختار 6 ناشئين لتصويت الجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي تختار 6 ناشئين لتصويت الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة لدعم الناشئين المتميزين وتكريمهم ، أعلنت "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي "إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية " عن أسماء 6 رياضيين ناشئين مبدعين لتصويت الجمهور وذلك لاختيار 3 منهم من خلال الاستفتاء الجماهيري عبر التطبيق الذكي للجائـــــزة ( Mbrawards ) وقناة دبي الرياضية واختيار الفائزين الذين سيتم تكريمهم في حفل الدورة الحادية عشرة للجائزة يوم 09 يناير 2022 ، حيث يستمر التصويت حتى 21 ديسمبر المقبل، وهم:

- محمد سعيد العامري، رياضة الفروسية، الحصول على المركز الأول في سباق البطولة العالمية للقدرة والتحمل – سلوفاكيا.

- سيف جاسم المنصوري، رياضة الجوجيتسو، الحصول على الميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للجوجيتسو - فئة الناشئين.

- اليازية طارق عبد السلام، رياضة الجمباز، الحصول على الميدالية الفضية في البطولة الدولية التي أقيمت في المجر.

- رحمه خلفان المرشدي، رياضة الملاكمة، الحصول على الميدالية الفضية في بطولة اسيا للشباب والناشئين – الإمارات.

- سلوى احمد المنصوري، رياضة الكاراتيه، الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21سنة – ماليزيا.

- يوسف راشد المطروشي، رياضة السباحة، الحصول على (4) ميداليات ذهبية في البطولة الخليجية للسباحة الي قيمت في الكويت وقطر بالإضافة الى مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتولي الجائزة اهتماما كبيرا بفئة الناشئين المبدعين وتحرص على تكريمهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والسير على درب البطولات في مختلف الرياضات، وقد تم تكريم 38 رياضيا ناشئا خلال الدورات الماضية، وستواصل الجائزة تكريم مجموعة جديدة منهم خلال شهر يناير المقبل.

جدير بالذكر أن القطاع الرياضي في دولة الإمارات شهد نموا كبيرا في الرياضات التي تتم ممارستها في الدولة وكذلك في أعداد الممارسين من مختلف الفئات العمرية وفي مقدمتها فئة الناشئين الذين قدموا مستويات مبهرة وحققوا نتائج مميزة، وجاء توجيه سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة لدعم هذه الفئة من المبدعين وتكريمهم في الحفل الكبير وبحضور كبار المسؤولين والأبطال ليكون التكريم حافزا لهم للتألق وتحقيق إنجازات أكبر كما يجعل التكريم منهم قدوة لأقرانهم الناشئين للسير على خطى التميز والابداع.

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