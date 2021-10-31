الامارات | تغريم لاعب 25 ألف دولار لرميه الكرة في المدرجات

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم لاعب 25 ألف دولار لرميه الكرة في المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة أنها غرمت نجم بروكلين نتس كيفن دورانت مبلغا مقداره 25 الف دولار لرميه الكرة في مدرجات ملعب "باركلي سنتر ارينا" يوم الجمعة.

وانهى دورانت المباراة ضد انديانا بايسزر (105-98) بتسجيله 22 نقطة و11 متابعة في 37 دقيقة لعب وقد عوقب لخطأ ارتكب عليه قبل نهاية الربع الثالث باربع دقائق و40 ثانية، لكن بدل ان يعطي الكرة الى الحكم سددها في المدرجات.

واعتبر حكم المباراة شون رايت بان تصرف دورانت كان يستوجب الطرد لكنه أكمل المباراة وقال في هذا الصدد "في لحظة تصرف دورانت، ظن المراقب الذي اتخذ القرار بان تسديد الكرة في المدرجات لم يكن قويا. لكن بعد مراجعة اللقطة على الفيديو تبين بان دورانت سدد الكرة بعنف وكان يستحق الطرد".

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