شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري .. تعرف على موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لخوض ثاني مبارياته في حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري، عندما يواجه طلائع الجيش في الجولة الثانية.



الزمالك استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على إنبي بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى، فيما خسر طلائع الجيش، بطل كأس السوبر المصري، أمام البنك الأهلي بنتيجة 0-3.

تقام مباراة طلائع الجيش والزمالك مساء الأحد 31 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17.30 بتوقيت القاهرة، 6.30 بتوقيت مكة المكرمة، 7.30 بتوقيت أبوظبي.

تنقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

وستقوم القناة بنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش على الهواء مباشرة، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

ومن المُقرر أن يتولى مؤمن حسن التعليق على مباراة الزمالك وطلائع الجيش، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

واستقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش، وهو نفس التشكيل الذي خاض مباراة إنبي.

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الاتحاد السكندري - 4 نقاط

الأهلي - 3 نقاط

البنك الأهلي - 3 نقاط

الزمالك - 3 نقاط

بيراميدز - 3 نقاط

المقاولون العرب - 3 نقاط

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022

كريستوفاو باسينسيا مابولولو - الاتحاد السكندري - 3 أهداف

أحمد رفعت - فيوتشر - هدفان

بيرسي تاو - الأهلي - هدفان

وليد الكرتي - بيراميدز - هدفان

محمد هلال - البنك الأهلي - هدفان

جون إيبوكا - إنبي - هدفان