شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طارق وهدان لاعب رفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم طارق وهدان لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

وكشفت حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية أن اللاعب كان يتواجد في المركز الأولمبى مع لاعبى المنتخب خلال المعسكر والتجمع، لكنه تعرض لوعكة صحية وتم إخطار أسرته، فقامت والدته بنقله الى أحد المستشفيات وتوفى هناك.

يذكر أن طارق وهدان حقق الميدالية الذهبية 7 مرات في مشواره الرياضى بخلاف الميداليات الفضية والبرونزية سواء على المستوى المحلى ببطولات الجمهورية أوالأفريقى والدولى.