شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الخسارة مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة الطلائع.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، مباراة الزمالك وطلائع الجيش في إطار مباريات الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى، إلى الحكم الدولى أمين عمر.

ويواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش في الخامسة والنصف مساء الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يتطلع خلالها الفارس الأبيض لتحقيق فوزه الثانى على التوالي ضمن رحلته للحفاظ على اللقب فيما يسعى الطلائع لحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم.

الزمالك وأمين عمر

يمتلك نادى الزمالك سجلا مميزا في المباريات التي يديرها أمين عمر، حيث لا يعرف الخسارة نهائيا مع صافرته، حيث أدار للقلعة البيضاء قبل مواجهة طلائع الجيش 19 مباراة فاز فى 16 مباراة، وتعادل فى 3، ولم يخسر أى مباراة.

آخر مباراة أدارها أمين عمر للزمالك كان في كأس مصر أمام الإسماعيلى وفاز بها الأبيض بهدف نظيف، في حين كانت آخر مواجهة في الدورى أمام الأهلى في الدور الثانى وانتهت بالتعادل 1 /1.