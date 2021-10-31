شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. بدر بانون محصن من الرحيل عن القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصن النادى الأهلى المغربى بدر بانون لاعب الفريق من الرحيل عن القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة ،حيث أعلنت لجنة التخطيط رفضها القاطع لبيع كلاً من الحارس محمد الشناوي وثنائي الدفاع بدر بانون واكرم توفيق بالإضافة للثنائي الهجومي محمد مجدي قفشة ومحمد شريف، مشددة أن هؤلاء ليسوا للبيع على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي.

بدر بانون من مواليد 30 سبتمبر عام 1993، فى مدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الرجاء، الذى لعب له فى أغلب مشواره الاحترافى، الذى بدأ فى عام 2013، ومع الرجاء لعب بانون 147 مباراة فى مختلف البطولات سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 6 أخرين، فيما لعب 19 مباراة أخرى مع فريق نهضة بركان، الذى انتقل إليه على سبيل الإعارة فى موسم 2014 ، الأسد المغربى شارك مع نسور قرطاج فى 7 مباريات دولية وسجل هدف

بقب بانون بـ "السلطان"، ، بعد تألقه مع الفريق ليثبت أقدامه بشكل أساسي مع الأهلي فى فترة وجيزة ويكسب ثقة الجهاز الفني والجماهير، بعدما أعاد الهيبة إلى خط الدفاع الأحمر وأصبح صمام أمان وصخرة صلبة تتحطم عليها آمال المنافسين.

فى تجربة لا تحدث كثيرًا فى مركز قلب الدفاع، انضم المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء، إلى النادى الأهلى كأحد صفقات القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفي قبل انطلاق الموسم الماضى، لتدعيم خط الظهر، وسط الكثير من الطموحات المتبادلة من الطرفين فالفريق الأحمر كان يعانى من أزمات فى خط الظهر بسبب الغيابات والإصابات الطويلة التى عصفت بلاعبيه، فى الوقت الذى كان يطمح فيه بدر بانون إلى تدوين إسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية مع أكبر أندية القارة السمراء.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب بدر بانون فى الصور التالية :