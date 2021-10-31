شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى البنك فى رحلة البحث عن الفوز الثانى على التوالي بالدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي مع دقات الثامنة مساء اليوم الأحد نظيره البنك الأهلى على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز الثانى على التوالي في المسابقة كما أنها تمثل بروفة للأهلى قبل مباراة القمة المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة الثالثة للمسابقة، فيما يفتش البنك الاهلى عن مواصلة بدايته القوية بالمسابقة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلى بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمسابقة فيما فاز البنك الأهلى على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

وطالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلي لاعبيه بمواصلة تدشين إنطلاقة قوية في مستهل رحلة المارد الأحمر لاستعادة بطولة الدوري التي فقدها لصالح الزمالك في الموسم الأخير بعد سيطرة دامت خمسة سنوات متصلة على اللقب.

ويسعى موسيمانى لقيادة الاهلى لتحقيق الانتصار الأول في تاريخه على البنك الاهلى لاسيما أن الفريق الذى يخوض ثانى مواسمه بالدوري الممتاز أستطاع فرض نتيجة التعادل على المارد الأحمر في مواجهتى الموسم الماضى ليكون أحد أسباب خسارة اللقب .

ويفتقد الاهلى أمام البنك الاهلى جهود نجومه محمد الشناوى وصلاح محسن ووليد سليمان بسبب الإصابة واليود يانج بسبب الإيقاف بعد حصوله على الكارت الأحمر في مواجهة الدراويش بينما ساهمت الصفقات الجديدة للأهلي في تغيير شكل وأداء الفريق الأحمر، بعدما شهدت مباراة الإسماعيلي ظهور 5 صفقات جديدة وهي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وأحمد عبد القادر وعمار حمدي، حيث نجح تاو في تسجيل الهدفين الثاني والثالث للأهلي بينما ساهم ميكيسوني في صناعة ركلة الجزاء التي سُجل منها الهدف الأول، فيما أحرز عبد القادر الهدف الرابع، بينما ظهر عمار وحسام بشكل جيد في الوقت الذي شاركا به من عمر المباراة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك الاهلى مكون من :" حراسة المرمى: علي لطفي ، أيمن أشرف – بدر بانون – على معلول- محمد هانى – حمدى فتحى – عمرو السولية – أكرم توفيق – بيرسى تاو – أفشة – ميكيسونى".

في المقابل يبحث خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى عن الخروج بنتيجة إيجايبة في مباراة الليلة تساهم في مواصلة الانطلاقة المميزة للفريق هذا الموسم ، وشدد خالد جلال على لاعبيه ضرورة التركيز الدفاعى لتفادى هجمات الاهلى المتوقعة لاسيما من الثنائى بيرسى تاو وميكيسونى بعد تألقهم في مباراة الاسماعيلى.

ويفتقد البنك الاهلى في مباراة الليلة لجهود نجمه كريم بامبو بسبب الإصابة ، ويراهن خلال جلال المدير الفني للبنك الأهلى، على تقديم موسم قوى بعد التعاقد مع 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد وهم (كريم بامبو، محمد هلال، أحمد سعيد، إسحاقو يعقوبو، أسامة فيصل، محمد فتحي، أحمد ياسين، تجديد إعارة شادي رضوان).

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الاهلى أمام الاهلى مكون من :"محمود الزنفلي ، إسحاق يعقوبو، محمد دبش، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم ، أحمد سعيد، محمد فتحي، محمود سيد ، محمد بسيوني، فادي فريد، موسى دياورا".