شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى الطلائع على ستاد برج العرب بالجولة الثانية للدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش في الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يتطلع خلالها الفارس الأبيض لتحقيق فوزه الثانى على التوالي ضمن رحلته للحفاظ على اللقب فيما يسعى الطلائع لحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم.

وكان الزمالك قد فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة بينما خسر الطلائع من البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانطلاقة المميزة في بطولة الدوري بعد الفوز على انبى بضربة البداية وذلك لملاحقة الاهلى على قمة المسابقة التي تصدرها بفارق الأهداف، ويراهن المدرب الفرنسي على تألق الثلاثى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى.

ويستعيد الزمالك جهود لاعبه أحمد فتوح في مباراة اليوم بعد غيابه عن مباراة إنبى بسبب الإيقاف بينما يستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض عن مباراة الطلائع بسبب إيقافه من إتحاد الكرة ثمانية مباريات.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع مكون من :" محمد أبو جبل -محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري".

في المقابل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بغلق صفحة الخسارة من البنك الاهلى والتركيز على إستعادة التألق أمام الكبار مشدداً على ضرورة التحلى بالروح القتالية في مواجهة الزمالك لحصد أول ثلاثة نقاط في المسابقة لاسيما أن الفريق يضم لاعبين مميزين وتمكنوا من الفوز على الاهلى والتتويج بكأس السوبر قبل إنطلاق المسابقة.

ويفتقد الطلائع في مباراة الليلة لجهود لاعبه رجب بكار الذى تعرض للإصابة بكسر في الترقوة ، ويعول الطلائع بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني على تألق نجومه جون أنطوي وأحمد سمير وكريم الطيب ومهند لاشين بجانب حارسه المتألق محمد بسام.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك مكون من :"محمد بسام ، محمد ناصف، خالد سطوحي، الزناري، حسن مجدي ، عمرو السيسي، مهند لاشين، عبدالرحمن شيكا ، محمد الصباحي، جون أنطوي، أحمد سمير".