جائزة أفضل حارس في العالم.. هل يخلف الشناوي مانويل نوير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وقع الاختيار على الدولي المصري محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، ضمن القائمة المختصرة لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021 من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS".

وأعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عبر موقعه الإلكتروني قائمة ضمت 20 حارسًا بينهم محمد الشناوي إلى جانب أعظم الحراس العمالقة في العالم.

الشناوي البالغ من العمر 32 عاما خطف الأضواء في المواسم الأخيرة وقاد الأهلي للتتويج بالعديد من الألقاب، كما تألق في كأس العالم للأندية التي حصد فيها الأهلي الميدالية البرونزية.

وفي نهاية شهر نوفمبر المقبل، سيحتفل الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاء كرة القدم بالفائزين بجوائز 2021 في جميع الفئات، وفقا لما ورد عبر الموقع الرسمي لـ"IFFHS".

وتعتبر جائزة أفضل حارس من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم جائزة تُمنح سنوياً منذ عام 1987 إلى الحارس الأكثر تميزاً خلال السنة.

ويقوم الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم باختيار المرشحين لكل جائزة، ثم يقوم أعضاء الهيئة مع الخبراء والمختصين بالتصويت لاختيار الفائز.

ويُنتظر تحديد الفائز بجائزة أفضل حارس في العالم هذا العام، الذي سيخلف الحارس الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، الذي نال الجائزة خمس مرات في آخر ثماني سنوات.

ويعاني محمد الشناوي من إصابة حاليا تعرض لها مع منتخب مصر، مما أبعده عن قائمة الأهلي في أول مباراتين بالدوري المصري الممتاز، وسط محاولات لتجهيزه لخوض مباراة القمة يوم الجمعة المقبل أمام الزمالك في الجولة الثالثة للمسابقة.

وجاءت قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل حارس في العالم كالتالي:

جانلويجي دوناروما (إيطاليا، ميلان وباريس سان جرمان)

تيبو كورتوا (بلجيكا، ريال مدريد)

كاسبر شميشيل (الدنمارك، ليستر سيتي)

جوردان بيكفورد (إنجلترا، إيفرتون)

ديفيد دي خيا (إسبانيا، مانشستر يونايتد)

مانويل نوير (ألمانيا، بايرن ميونخ)

إيدرسون (البرازيل، مانشستر سيتي)

إدوارد ميندي (السنغال، تشيلسي)

إميليانو مارتينيز (الأرجنتين، أستون فيلا)

يان أوبلاك (سلوفينيا، أتلتيكو مدريد)

بيتر جولاكسي (المجر، لايبزيج)

كيلور نافاس (كوستاريكا، باريس سان جرمان)

أليسون (البرازيل، ليفربول)

أندريه أونانا (الكاميرون، أياكس أمستردام)

محمد الشناوي (مصر، الأهلي)

مات تيرنر (الولايات المتحدة الأمريكية، ثورة نيوإنجلاند)

أندريه بليك (جامايكا، فيلادلفيا يونيون)

بيدرو جاليز (بيرو، أورلاندو سيتي)

جييرمو أوتشوا (المكسيك، سي إف أمريكا)

أمير عبد زاده (إيران، ماريتيمو وبونفيرادينا)

قائمة الفائزين بجائزة أفضل حارس في العالم آخر عشر سنوات:

2020 - مانويل نوير

2019 - أليسون

2018 - تيبو كورتوا

2017 - جانلويجي بوفون

2016 - مانويل نوير

2015 - مانويل نوير

2014 - مانويل نوير

2013 - مانويل نوير

2012 - إيكر كاسياس

2011 - إيكر كاسياس