مواعيد مباريات الأحد.. الأهلي والزمالك قبل القمة.. وروما يواجه ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية، والتي يأتي أبرزها مباراتي الزمالك والأهلي أمام طلائع الجيش والبنك الأهلي قبل القمة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.

وتأتي أبرز مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة كالتالي:

الدوري المصري:

15:00.. سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي.. أون تايم سبورتس 1

15:00.. مصر المقاصة والجونة.. أون تايم سبورتس 2

17:30.. طلائع الجيش والزمالك.. أون تايم سبورتس 1

17:30.. فاركو وبيراميدز.. أون تايم سبورتس 2

20:00.. الأهلي والبنك الأهلي.. أون تايم سبورتس 1

16:00.. نوريتش سيتي وليدز يونايتد.. beIN Sports 1 HD Premium

18:30.. أستون فيلا ووست هام يونايتد.. beIN Sports 1 HD Premium

15:00.. قادش وريال مايوركا.. beIN Sports HD 1

17:15.. أتلتيكو مدريد وريال بيتيس.. beIN Sports HD 1

19:30.. خيتافي وإسبانيول.. beIN Sports HD 1

22:00.. ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو.. beIN Sports HD 1

13:30.. إنتر ميلان وأودينيزي.

16:00.. فيورنتينا وسبيزيا.

16:00.. جنوى وفينيسيا.

16:00.. ساسولو وإمبولي.

19:00.. ساليرنيتانا ونابولي.

21:45.. روما وميلان.