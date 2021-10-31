متولي يكشف لمصراوي أسباب الخلاف مع اتحاد المصارعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سرد محمد مصطفى متولي بطل مصر للمصارعة الرومانية، أسباب الخلاف بينه وبين الاتحاد المصري للمصارعة.

ووجه متولي رسالة إلى الاتحاد المصري للمصارعة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، طلب منهم الاهتمام بقدمه مثل الانتخابات.

وكان متولي قد أكد في وقت سابق، أنه خاض مواجهات دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرا في طوكيو، وهو مصابا في ركبته، ولكنه تحامل على نفسه ليصل للأدوار النهائية.

وتواصل الخليج 365 مع متولي، وقال: "أجريت عمليتين (غضروف ورباط صليبي) في نهاية شهر أغسطس الماضي".

وتابع: "الاتحاد تكفل بمصاريف العمليتين، لكن هناك مرحلة تأهيل بعد إجراء العملية على الاتحاد أن يتكفل بتلك المصاريف أيضًا وليس أنا".

وأكمل: "تواصلت مع أكثر من عضو داخل الاتحاد، ولم يرد عليّ أحد (كلمتهم بدل المرة 10)، الجميع منشغل في الانتخابات".

وواصل: "قبل شهرين، وعدني الاتحاد بإرسال الشيك الخاص بمصاريف التأهيل والبالغة 35 ألف جنيه، وحتى الآن لم يتم التواصل ولم يتم دفع مستحقات المركز".

وأضاف: "اضطررت لدفع 10 آلاف جنيه من حسابي الخاص لأن المركز يطالبني بمستحقاته".

وأتم: "الجميع يركز حاليا على الانتخابات، ولا أحد يهتم بمصالح اللاعبين".

جدير بالذكر أن متولي حصد المركز الخامس بمسابقة المصارعة الرومانية، في أولمبياد طوكيو.