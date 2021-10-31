متولي يوجه رسالة لاتحاد المصارعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه محمد مصطفى متولي لاعب المصارعة الرومانية، رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وكتب متولي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد إذن أعضاء الاتحاد المصري للمصارعة يا ريت يا جماعهة تهتموا بموضوع التأهيل بتاع رجلي زي ما مهتمين بالانتخابات كده".

وكان متولي قد أعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة والغضروف في شهر أغسطس الماضي.

وصرح متولي سابقا، أنه خاض مواجهات دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرا في طوكيو، وهو مصابا في ركبته، ولكنه تحامل على نفسه ليصل للأدوار النهائية.

وحصد متولي المركز الخامس بمسابقة المصارعة الرومانية، في أولمبياد طوكيو.