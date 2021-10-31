تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراته اليوم ضد طلائع الجيش ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على طلائع الجيش في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

ويفكر كارتيرون في الدفع بأوباما في مركز وسط الملعب على حساب أمام عاشور مع الاحتفاظ بالأخير على مقاعد البدلاء، بجانب استمرار عمر السعيد بين البدلاء أيضا كورقة رابحة يمكن أن يكون لها تأثير في حالة المشاركة.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد، يوسف أوباما.

خط الوسط الهجومي: مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق فوزا سهلا على إنبي بنتيجة 2-0 في مباراة الجولة الأولى، بينما خسر طلائع الجيش أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.