تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، بنسبة كبيرة، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته ضد البنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع البنك الأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي تغييرا وحيدا، بالدفع بأكرم توفيق في مركز خط الوسط الدفاعي بجوار عمرو السولية، بعد تأكد غياب المالي أليو ديانج عن مباراة اليوم بسبب الإيقاف عقب طرده في مباراة الإسماعيلي لحصوله على إنذارين.

ومن المقرر أن يشارك محمد هاني ليقود الجبهة اليمنى، في المقابل سيلعب أكرم توفيق في وسط الملعب وبجانبه عمرو السولية وحمدي فتحي.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد مجدي "أفشة"، لويس ميكيسوني.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بنتيجة 4-0، كما حقق البنك الأهلي فوزا على طلائع الجيش بنتيجة 3-0.