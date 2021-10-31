تعرف على النتائج الكاملة لـUFC أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حقق الروسي إسلام ماخاشيف، بطل الفنون القتالية المختلطة، الفوز على النيوزلندي دان هوكر في منافسات الوزن الخفيف في UFC 267، والتي أقيمت في ساحة الاتحاد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وحسم ماخاشيف صدامه مع هوكر بالإخضاع بطريقة الكيمورا التي يتحكم فيها في جسد الخصم عبر إيقاف يده، بعد جولة واحدة استغرقت دقيقتين و25 ثانية، وفقا للعين.

ويلقب ماخاشيف بخليفة بطل الفنون القتالية المختلطة المعتزل حبيب نور محمدوف، كونه كان يتدرب معه على مدار سنوات، ويشرف على تدريبه حتى الآن.

وفي الإطار نفسه فاز البرازيلي جولفر تيكسيرا على البولندي يان بلاشوفيتز بالإخضاع عبر الخنق بعد جولتين استمرتا لثلاث دقائق وثانيتين في الوزن الخفيف الثقيل وذلك ضمن الحدث الرئيسي.

وفي إطار الحدث الرئيسي أيضاً فاز الروسي بيتر يان على الأمريكي كوري ساندهاجين بقرار لجنة الحكام بعد 5 جولات بنتائج 49/46، وذلك 3 مرات.

وفي الوزن الثقيل فاز الروسي ألكسندر فولكوف على البولندي مارسين توبيورا بقرار لجنة الحكام بثلاث جولات انتهت 30-27 مرتين و29-28 مرة.

في الويلتر وايت، فاز الروسي كامازات تشيمييف على الصيني عبر الإخضاع الفني بعد جولة واحدة استمرت 3 دقائق و16 ثانية، بينما في الوزن الخفيف الثقيل فاز الروسي ماجمويد أنكالاييف على السويسري فولكان أويزديمر بقرار لجنة الحكام بالإجماع بثلاث جولات انتهت 30-27 مرتين و29-28 مرة.

وفي الحدث التمهيدي، حسمت مواجهتين بالضربة القاضية، ففاز البولندي ميشيل أوليكيزوزك على البولندي شاميل جامازاتوف بالضربة القاضية بعد مجموعة لكمات في نزال استمر 3 دقائق و31 ثانية في جولة واحدة، بينما في الفايزروايت فاز الإنجليزي ليروني ميرفي على الفنلندي ماكوان أميركاني بعد جولتين.

في منافسات السيدات، لوزن الستراوايت، فازت البرازيلية أماندا ريباس على مواطنتها فيرنا جانديروبا بقرار لجنة الحكام بالإجماع بنتائج 29-28 3 مرات بعد 3 جولات.

وبنفس النتيجة فاز الروسي زوبيريا توكوجوف على البرازيلي ريكاردو راموس في الفايزروايت رجال.

في الويلتروايت فاز البرازيلي إيليزيو دو سانتوس على الفرنسي بينويت سانت دينينيس بقرار لجنة الحكام بالإجماع بنتائج 29/26 في الجولات الثلاث.

في وزن الوسط فاز الروسي ألبيرت دورييف على مواطنه رومان كوبوليوف بقرار لجنة الحكام بنتائج 30-27 ومرتين 29/27.

وبالإخضاع في الوزن الوسط فاز الأمريكي أندريه بيتروسكي على الصيني هو يازونج بعد 3 جولات، بينما في الفلاي وايت فاز الروسي تاجير أولانبيكوف على البرازيلي آلان ناسيمينتو بقرار لجنة الحكام بعد فوزه بجولتين وخسارة جولة بنتائج 29/28 مرتين وخسر بنفس النتيجة.