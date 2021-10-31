شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يسعى لتصحيح المسار أمام بيراميدز فى ستاد الإسكندرية اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فاركو نظيره بيراميدز في الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق البرتقالى بعد الخسارة من فيوتشر بهدف دون رد في الجولة الأولى للمسابقة فيما فاز بيراميدز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو لاعبيه بتجاوز خسارة فيوتشر بالجولة الأولى والاستعداد لتخطى عقبة بيراميدز لحصد أول فوز في تاريخ النادى متسلحاً بـ 21 صفقة أبرمها النادى استعداداً للموسم الجديد وهى الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال وأحمد شريف من وادى دجلة.

بجانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالاضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.

في المقابل يسعى إيهاب جلال لتقديم موسم متميز مع بيراميدز يعيد رونق الفريق السماوى بعد سلسلة اخفافات الموسم الماضى ، وأبرم نادى بيراميدز بعض الصفقات السوبر من أجل تدعيم صفوفه قبل انطلاق المنافسة، حيث تعاقد مع المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف بعد إنتهاء تعاقده مع الإسماعيلى، والدولى المغربى وليد الكرتى لاعب الوسط، مع ضم حسين السيد "مارسيلو" وهشام محمد، وعبد الله مجدى، وشراء محمود صابر من نادى النجوم، مع عودة ناصر منسى بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش.