الامارات | محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة .. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة .. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعيد ميلاد ابنته مكة، التي أتمت 6 أعوام، في منزلهم.

وظهر صلاح وزوجته وابنتاه مكة وكيان، في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية على تطبيق "إنستغرام"، أمس، وهم يحتفلون بعيد ميلاد مكة.

وقام صلاح بتزيين المنزل بالزينة والبالونات ابتهاجا بالمناسبة، كما ظهر في صورة أخرى وهو يهدي ابنته الزهور.

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