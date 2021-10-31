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الامارات | محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة .. صور

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي الإنجليزي ومنتخب مصر، بعيد ميلاد ابنته مكة، التي أتمت 6 أعوام، في منزلهم.

وظهر صلاح وزوجته وابنتاه مكة وكيان، في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية على تطبيق "إنستغرام"، أمس، وهم يحتفلون بعيد ميلاد مكة.

وقام صلاح بتزيين المنزل بالزينة والبالونات ابتهاجا بالمناسبة، كما ظهر في صورة أخرى وهو يهدي ابنته الزهور.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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