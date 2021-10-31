شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والبنك اليوم الاحد 31 / 10 / 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأحد، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلي مع البنك الأهلى على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز الثانى على التوالي في المسابقة كما أنها تمثل بروفة للأهلى قبل مباراة القمة المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة الثالثة للمسابقة، فيما يفتش البنك الاهلى عن مواصلة بدايته القوية بالمسابقة، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

نتيجة مباراة الجولة الأولى للأهلى والبنك

كان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلى بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمسابقة فيما فاز البنك الأهلى على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

غيابات الأهلي أمام البنك

يفتقد الأهلي أمام البنك الأهلى جهود نجومه محمد الشناوى وصلاح محسن ووليد سليمان بسبب الإصابة واليوديانج بسبب الإيقاف بعد حصوله على الكارت الأحمر في مواجهة الدراويش بينما ساهمت الصفقات الجديدة للأهلي في تغيير شكل وأداء الفريق الأحمر.

غيابات البنك أمام الاهلى

يفتقد البنك الاهلى في مباراة الليلة لجهود نجمه كريم بامبو بسبب الإصابة ، ويراهن خلال جلال المدير الفني للبنك الأهلى، على تقديم موسم قوى بعد التعاقد مع 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد وهم (كريم بامبو، محمد هلال، أحمد سعيد، إسحاقو يعقوبو، أسامة فيصل، محمد فتحي، أحمد ياسين، تجديد إعارة شادي رضوان).

موسيمانى يبحث عن الانتصار الأول على البنك

يسعى موسيمانى لقيادة الأهلي لتحقيق الانتصار الأول في تاريخه على البنك الأهلى، لاسيما أن الفريق الذى يخوض ثانى مواسمه بالدوري الممتاز استطاع فرض نتيجة التعادل على المارد الأحمر في مواجهتى الموسم الماضى ليكون أحد أسباب خسارة اللقب .

التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك الاهلى مكون من :" حراسة المرمى: علي لطفي ، أيمن أشرف – بدر بانون – على معلول- محمد هانى – حمدى فتحى – عمرو السولية – أكرم توفيق – بيرسى تاو – أفشة – ميكيسونى".