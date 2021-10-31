شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستدرج الجونة اليوم فى الكلية الحربية بحثاً عن أول ثلاثة نقاط بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مصر المقاصة نظيره الجونة في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة فيما تعادل الجونة مع سيراميكا بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وطالب تامر مصطفى المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بتحقيق أول انتصار لهم في المسابقة هذا الموسم بعد تدعيم الفريق الفيومى بـ 20 صفقة وذلك لتعويض الكم الهائل من اللاعبين الراحلين عن صفوف المقاصة بنهاية الموسم الماضي وعدم تبقي لاعبين من المجموعة القديمة سوى حسني فتحي وأحمد صبيحة، وتعاقد المقاصة مع محمود حمدي لاعب المصري السابق ومحمود عادل لاعب الإنتاج الحربي السابق في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقديهما مع أنديتهما.

كما تعاقد مصر للمقاصة مع الثنائي الأجنبي سيرجي ايريك وجون ايفيري لاعبي فيوتشر اف سي السابقين، بخلاف عودة مصطفى كاجو الظهير الأيسر ومحمود صلاح مهاجم غزل المحلة السابق.

في المقابل حرص رضا شحاته المدير الفني للجونة على رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين وتأهيلهم نفسيا لتحقيق نتيجة طيبة أمام المقاصة لتعويض عدم قدرة فريقه على تحقيق الفوز على ملعبه بالجولة الأولى للمسابقة .

وضم الجونة 10 صفقات استعدادا للموسم الجديد، وهم: "المهاجم اميدو ادريسو من فريق تشتشا الغاني بيع نهائي، حسام غانم من بيراميدز بيع نهائي، عماد السيد من الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي، الأثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق بيع نهائي، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، ومحمد رزق من إنبى، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلي".