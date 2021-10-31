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5 معلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الأحد 31 / 10 / 2021 بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع نظيره طلائع الجيش على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يتطلع خلالها الفارس الأبيض لتحقيق فوزه الثانى على التوالي ضمن رحلته للحفاظ على اللقب فيما يسعى الطلائع لحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم ، ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

انجازات الزمالك والطلائع 

تأسس الزمالك سنة 1911 ونجح في التتويج ببطولة الدوري 13 مرة سابقة فيما تأسس نادى طلائع الجيش عام 1997 تحت مسمى نادى الجيش تم تغير اسمه لطلائع الجيش عام 2004 وأفضل إنجازاته التتويج بكأس السوبر على حساب الاهلى بركلات الترجيح وكذلك بلوغ المباراة النهائية لكأس مصر الموسم الماضى وخسر اللقب أمام الاهلى بركلات الترجيح .

 

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العندليب هداف مباريات الزمالك والطلائع 

يعد عبدالحليم على مهاجم الزمالك السابق هداف مواجهات الفريقين بـ5 أهداف، يليه محمود علاء بـ4 أهداف، ثم باسم مرسى 3 أهداف، ومؤمن زكريا 3 أهداف، وحسن موسي هداف طلائع الجيش برصيد 3 أهداف.

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ركلات الجزاء عنوان صراع الزمالك والطلائع 

مباراة الزمالك وطلائع الجيش  خلال المواجهات السابقة شهدت احتساب العديد من ركلات الجزاء التى وصلت إلى 14 ركلة، والتى شهدت أيضا تكافؤ بين الفريقين حيث حصد كل منهما 7 ركلات جزاء .

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نتيجة مباراة الجولة الاولى للزمالك والطلائع 

وكان الزمالك قد فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة بينما خسر الطلائع من البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

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التشكيل المتوقع للزمالك والطلائع 

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع مكون من :" محمد أبو جبل -محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري".

فيما يبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك مكون من :"محمد بسام ، محمد ناصف، خالد سطوحي، الزناري، حسن مجدي ، عمرو السيسي، مهند لاشين، عبدالرحمن شيكا ، محمد الصباحي، جون أنطوي، أحمد سمير".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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