ما هو موعد مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

تشهد الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإيطالي مباراة نارية من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي روما وميلان.



ويحتل فريق ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، فيما يحل فريق روما في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

ويستضيف فريق روما نظيره ميلان، على ملعب الأولمبيكو، في الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإيطالي، مساء الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث مباراة روما وميلان عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع "يوتيوب" بتعليق فهد العتيبي.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

نابولي: 28 نقطة

ميلان: 28 نقطة

إنتر ميلان: 21 نقطة

روما: 19 نقطة

أتالانتا: 18 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو: 9 أهداف

جيوفاني سيميوني - هيلاس فيرونا: 8 أهداف

إيدين دجيكو - إنتر ميلان: 7 أهداف

ماتيا ديسترو - جنوى: 6 أهداف

جواو جلفاو - كالياري: 6 أهداف