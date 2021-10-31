تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية.



يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال بتيس، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:15 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني عبر قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق سوار الذهب.

ويطمح فريق ريال سوسيداد لاستعادة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، حين يلاقي أتلتيك بلباو، في الجولة 12 من المسابقة، مساء الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتبث مباراة ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني عبر قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق سمير اليعقوبي.

ويسعى فريق إنتر ميلان إلى العودة للسباق على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، عندما يواجه أودينيزي في الجولة الـ11 من المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباراة إنتر ميلان وأودينيزي في الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع "يوتيوب".

ويستضيف فريق ساليزنيتانا نظيره نابولي، في الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، مساء الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث مباراة ساليرنيتانا ونابولي عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع "يوتيوب".

وتشهد الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإيطالي مباراة نارية من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي روما وميلان.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباراة روما وميلان عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع "يوتيوب" بتعليق فهد العتيبي.

ويحل الوداد ضيفا على نظيره المغرب الفاسي، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المغربي، على ملعب محمد الخامس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت المغرب، 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة المغربية الثالثة الرياضية، ويقوم بالتعليق عليها المعلق هشام فرج.

ويستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الإسماعيلي، في الجولة الثانية من الدوري المصري، مساء الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية على الهواء مباشرة.

ويحل الزمالك ضيفا على طلائع الجيش، في ثاني جولات الدوري المصري، في إطار حملته للدفاع عن لقبه الذي حصده الموسم الماضي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية على الهواء مباشرة.

يواجه فريق فاركو الصاعد حديثا للدوري المصري، نظيره بيراميدز، في الجولة الثانية، مساء الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية على الهواء مباشرة.

يسعى الأهلي لمواصلة انطلاقته المبهرة في الدوري المصري، حين يستضيف نظيره البنك الأهلي في الجولة الثانية من المسابقة.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي، 8 مساء بتوقيت القاهرة.

وتُذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة "أون تايم سبورتس".

يبحث فريق الصفاقسي عن تحقيق أولى نقاطه في الدوري التونسي، حين يحل ضيفا ثقيلا على فريق اتحاد بن قردان.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 بتوقيت أبوظبي.

ولن تنقل المباراة على الهواء عبر القناة التونسية، حيث لم تعلن أي قناة عن بثها.

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موعد مباراة الإفريقي ومستقبل سليمان في الدوري التونسي

ويستقبل فريق الإفريقي نظيره مستقبل سليمان، في الجولة الثالثة من الدوري التونسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 مساء بتوقيت أبوظبي.

ولن تنقل المباراة على الهواء عبر القناة التونسية، حيث لم تعلن أي قناة عن بثها.

ويواجه فريق الإتحاد المنستيري نظيره النجم الساحلي في الجولة الثالثة من الدوري التونسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 مساء بتوقيت أبوظبي.

ولن تنقل المباراة على الهواء عبر القناة التونسية، حيث لم تعلن أي قناة عن بثها.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة