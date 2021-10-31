شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كارتيرون في 5 مواجهات أمام طلائع الجيش قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش في الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يتطلع خلالها الفارس الأبيض لتحقيق فوزه الثانى على التوالي ضمن رحلته للحفاظ على اللقب فيما يسعى الطلائع لحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم.
وكان الزمالك قد فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة بينما خسر الطلائع من البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.
يمتلك الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، خبرات سابقة في مواجهة طلائع الجيش، حيث التقى الفرنسي بالطلائع في 5 مباريات سابقة سواء خلال إدارته الفنية لوادي دجلة أو الزمالك، وذلك قبل الصدام المرتقب الليلةفي وادي دجلة
تولى كارتيرون الإدارة الفنية لوادي دجلة في موسم 2016، ليكون الفريق الدجلاوي بوابة الفرنسي إلى الدوري المصري، ومع فريق الغزلان واجه كارتيرون الطلائع مرتين فقط، فاز مرة وتعادل في أخرى.
المواجهة الأولى كانت في موسم 2016، وبالتحديد في 17 فبراير، حيث فاز وادي دجلة بقيادة كارتيرون على الطلائع بهدفين نظيفين.
أمام المواجهة الثانية فكانت في الدور الأول من موسم 2017، حيث تعادل وادي دجلة بقيادة الفرنسي، مع الطلائع بهدف لمثله، قبل أن يرحل كارتيرون عن فريق الغزلان.في الأهلي
مع الأهلي قاد الفريق الأحمر في 17 مباراة لكنه لم يواجه الطلائع وقتها، ورحل بعد الاخفاق في نهائي دوري أبطال أفريقيا والخروج المبكر من البطولة العربية.في الزمالك
واجه كارتيرون فريق طلائع الجيش ثلاثة مرات أيضاً خلال قيادته للزمالك سواء في الولاية الأولى أو الثانية، حيث خسر في المباراة الأولى من الدور الأول لدوري الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يفوز في مباراة الدور الثاني بهدف نظيف وعاد ليفوز فى المباراة الاخيرة بين الفريقين بهدفين مقابل هدف بالجولة 23 لمسابقة الدوري بالموسم الماضى.