شكرا لقرائتكم خبر عن بسام ماهر يعود للمشاركة فى التدريبات بغزل المحلة استعدادا لإيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود بسام ماهر لاعب فريق غزل المحلة للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت باللاعب قبل بداية الموسم خلال المشاركة في أحد المباريات الودية أمام البنك الأهلى بتمزق فى العضلة الخلفية.

وخضع بسام ماهر لبرنامج علاجى خلال الاسبوعين الماضين تحت أشراف طبيب الفريق و التى يسعى الان بتجهيز اللاعب بدنيا للمشاركة فى المباريات بشكل قوى.

ويسعى محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة من تجهيز جميع اللاعبين للاستعانة بيهم خلال المباريات القادمة في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث قام بتصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء المصرى أثناء التدريبات وعدم تكرارها في المواجهة المقبلة.

ويستضيف فريق إيسترن كومبانى نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها بعد غد الاثنين والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.