شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى "الجريح" يخشى مفاجآت سيراميكا بالجبل الأخضر اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا نظيره الإسماعيلى في تمام الثالثة عصر اليوم الاحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للمسابقة فيما خسر الدراويش بأربعة أهداف من الاهلى في نفس الجولة.

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بتحقيق الفوز في مباراة اليوم لحصد أول ثلاثة نقاط في المسابقة مشدداً على ضرورة إستغلال تراجع الاسماعيلى والتسجيل من أنصاف الفرص ، ويعول هيثم شعبان في مباراة اليوم على الصفقات الجديدة وهى باسم مرسى ومحمود البدرى ومصعب البطاط وايفانز منساه وعمرو الحلوانى.

في المقابل يتطلع فريق الإسماعيلى لحصد أول ثلاثة نقاط بالنسخة الجديدة للدوري رغم غياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن التواجد مع الدراويش في مباراة اليوم بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا ، ويدير المباراة فنياً محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الاسماعيلى.

ويتسلح الدراويش أمام الاهلى بالصفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفى الماضى وعلى رأسها أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان والزامبى شونجا وعبد الله جمعة وعصام صبحى ومحمد دسوقى وأحمد عيد.

ويفتقد الاسماعيلى جهود ثلاثة من لاعبيه أمام الاهلى هم عبد الرحمن مجدى للإيقاف ومدحت فقوسة وأحمد كاستيلو للإيقاف بالإضافة لغياب الليبى محمد الترهونى لعدم إنهاء أزمة قيده مع اتحاد الكرة.