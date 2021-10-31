شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الإسماعيلى تنتخب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العمومية للنادى الإسماعيلى بحديقة رضا لإختيار مجلس جديد للأربعة سنوات المقبلة والتصويت على إعتماد جدول الاعمال والتي تشهد تنافساً كبيراً على كل المناصب بعدما اعتمدت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية قائمة المرشحين بانتخابات القلعة الصفراء .

وانسحب آل عثمان من خوض السباق الانتخابى بعدما تولى إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى الحالى المنصب منذ 2017 فيما اعتذر شقيقه محمود عثمان عن خوض الانتخابات الجديدة.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلى الذين يحق لهم الاقتراع فى الانتخابات القادمة نحو 5 آلاف فرد أو أكثر بقليل المسددين لاشتراكاتهم عن السنة المالية المنتهية لاختيار المجلس الجديد الذي يتولى قيادة النادى لأربع سنوات.

وتقرر أن يكون الحضور باللجنة للتسجيل والأدلاء بالأصوات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءًا ، وشددت مديرية الشباب والرياضة على حضور عضو الجمعية العمومية بشخصه ولايجوز أن ينيب غيره فى التوقيع أو التصويت .

وتقرر أن يحضر عضو الجمعية العمومية بكارنيه النادى أو بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ورخصة السلاح ، ويقوم عضو الجمعية العمومية بالادلاء بصوته والخروج عدم التواجد داخل اللجنة بعد التصويت .

يحضر عضو الجمعية العمومية مرتديا الكمامة ، كما يوجد لجنة من شئون العضوية خارج اللجنة ، لتسهيل عملية الأدلاء بالصوت ومعرفة رقم اللجنة لكل عضو جمعية عمومية ، وشددت مديرية الشباب والرياضة على السادة المرشحين التواجد داخل اللجنة الساعة التاسعة صباحا بالمكان المخصص لهم داخل اللجنة كما أكدت على السادة المرشحين أو المندوبين عنهم بتوكيل رسمى إبراز بطاقة الرقم القومى للسيد المستشار رئيس الهيئة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للسماح له بالتواجد فى المكان المخصص للمرشحين .

وأكدت المديرية أنه يحق للمرشح أن ينيب غيره “شخص واحد فقط ” بتوكيل رسمى موثق من الشهر العقارى للتواجد داخل اللجنة وذلك فى حال غيابه وعدم حضور المرشح بنفسه .

كما شددت المديرية على جميع السادة أعضاء الجمعية العمومية الالتزام بالتعليمات وتعليمات هيئة الاشراف من السادة المستشارين ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ومن يخالف سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده من قبل اللجنة .

ويتنافس على رئاسة الاسماعيلى كل من يحيى الكومى ونصر أبو الحسن وعلى غيط وهشام العنانى فيما يتنافس على منصب النائب كل من سليمان أبو عريضة وخالد زين ومحسن عبد المسيح وعماد عبد الواحد فيما يتنافس على منصب أمين الصندوق كل من مصطفى شلة وحاتم حجازى ويتنافس على العضوية تحت السن حسام عبد البديع ونانسى القاضي ومحمد مجدى.