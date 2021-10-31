شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة الجديد يتحدث عن خطته مع فريق الكرة ومصير أحمد سامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث وليد عرفات، رئيس نادي سموحة السكندري الجديد، عن انتخابه لرئاسة مجلس الإدارة في الدورة القادمة، قائلا: "لم ننجر لأي شيء في كواليس الانتخابات، ولم أنشغل بما حدث في الكواليس".

وأضاف عرفات في تصريحات تليفزيونية: "هدف الحملة كلها إننا نشوف النادي وأعضاءه محتاجين إيه وركزنا على هذا الهدف فقط دون النظر لأي صراعات".

وتابع: "في نهاية الصراع بدأ أعضاء النادي تحليل المرشحين وربنا كرمنا وفزنا، الانتخابات تمت بشكل رسمي وسليم رغم محاولات البعض للعرقلة".

وأردف عرفات: "من 2002 وأنا في إدارة نادي سموحة، هدفنا أننا نحقق أفضل النتائج بأقل التكاليف، الجهاز الفني لفريق كرة القدم مستمر كما هو، أحمد سامي مدرب مميز وقدم عملا جيدا مع الفريق، وهو السبب في ظهور مصطفى محمد من جديد وعودته لمستواه".

واختتم رئيس سموحة تصريحاته: "وجود عمر الغنيمي نائب رئيس النادي لا يمثل أي مشاكل، ووجوده في قائمة فرج عامر وجهة نظر انتخابية ولا تسبب أزمات، ما دام الناس بتشتغل بما يرضي الله وبدون مشاكل في الدنيا هتمشي، حابب أشكر أعضاء نادي سموحة على العرس الديمقراطي وأنا بقولهم اختياري على راسي ودين في رقبتي".