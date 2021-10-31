شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 31 / 10 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 31 / 10 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام خمسة لقاءات جمع سيراميكا مع الإسماعيلى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة مصر المقاصة مع الجونة على ستاد الكلية الحربية ومباراة فاركو مع بيراميدز على ستاد الإسكندرية ومباراة الزمالك وطلائع الجيش على ستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة الاهلى مع البنك الاهلى على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا والإسماعيلى

تقام مباراة سيراميكا والاسماعيلى في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة قوية للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للمسابقة فيما خسر الدراويش بأربعة أهداف من الأهلى في نفس الجولة.

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بتحقيق الفوز في مباراة اليوم لحصد أول ثلاثة نقاط في المسابقة مشدداً على ضرورة إستغلال تراجع الاسماعيلى والتسجيل من أنصاف الفرص ، ويعول هيثم شعبان في مباراة اليوم على الصفقات الجديدة وهى باسم مرسى ومحمود البدرى ومصعب البطاط وايفانز منساه وعمرو الحلوانى.

موعد مباراة مصر المقاصة والجونة

تقام مباراة مصر المقاصة والجونة في تمام الثالثة عصر اليوم الاحد على ستاد الكلية الحربية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة فيما تعادل الجونة مع سيراميكا بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وطالب تامر مصطفى المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بتحقيق أول انتصار لهم في المسابقة هذا الموسم بعد تدعيم الفريق الفيومى بـ 20 صفقة وذلك لتعويض الكم الهائل من اللاعبين الراحلين عن صفوف المقاصة بنهاية الموسم الماضي وعدم تبقي لاعبين من المجموعة القديمة سوى حسني فتحي وأحمد صبيحة، وتعاقد المقاصة مع محمود حمدي لاعب المصري السابق ومحمود عادل لاعب الإنتاج الحربي السابق في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقديهما مع أنديتهما.

موعد مباراة فاركو وبيراميدز

تقام مباراة فاركو وبيراميدز في الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق البرتقالى بعد الخسارة من فيوتشر بهدف دون رد في الجولة الأولى للمسابقة فيما فاز بيراميدز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو لاعبيه بتجاوز خسارة فيوتشر بالجولة الأولى والاستعداد لتخطى عقبة بيراميدز لحصد أول فوز في تاريخ النادى متسلحاً بـ 21 صفقة أبرمها النادى استعداداً للموسم الجديد وهى الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال وأحمد شريف من وادى دجلة.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة قوية للفريقين يتطلع خلالها الفارس الأبيض لتحقيق فوزه الثانى على التوالي ضمن رحلته للحفاظ على اللقب فيما يسعى الطلائع لحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم.

وكان الزمالك قد فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة بينما خسر الطلائع من البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانطلاقة المميزة في بطولة الدوري بعد الفوز على انبى بضربة البداية وذلك لملاحقة الاهلى على قمة المسابقة التي تصدرها بفارق الأهداف، ويراهن المدرب الفرنسي على تألق الثلاثى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى.

موعد مباراة الاهلى مع البنك الاهلى

تقام مباراة الاهلى والبنك الاهلى في تمام الثامنة مساء اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز الثانى على التوالي في المسابقة كما أنها تمثل بروفة للأهلى قبل مباراة القمة المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة الثالثة للمسابقة، فيما يفتش البنك الاهلى عن مواصلة بدايته القوية بالمسابقة.

وكان الاهلى قد حقق الفوز على الاسماعيلى بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمسابقة فيما فاز البنك الاهلى على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.