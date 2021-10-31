شكرا لقرائتكم خبر عن رامى شعبان: فينجر كان يعاملني بشكل جيد.. والإصابة حرمتني من الانضمام لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامي شعبان، حارس مرمى فريق آرسنال الإنجليزي السابق، أن الحظ هو السبب وراء عدم مشاركته مع المنتخب الوطني.

وقال شعبان، خلال حواره عبر برنامج "كورة كل يوم"، إنه تعرّض للإصابة مع آرسنال وهو ما كان السبب وراء عدم انضمامه للمنتخب الوطني.

وأشار إلى أن آرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال السابق، كان يعامله بشكل جيد.

وأضاف: "زحمة الحراس في الفريق الأول للزمالك خلال تواجدي في قطاع الناشئين كان السبب وراء رحيلي إلى مزارع دينا".

وكشف حارس فريق أرسنال الإنجليزي السابق أنه عرض على الأرسنال من قبل ضم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وقال: "عرضت على أرسنال ضم محمد صلاح وهو يلعب في بازل السويسري، صلاح كان يقدم مستويات رائعة في بازل ولفت الأنظار بشدة".