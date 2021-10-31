شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمود علاء تطمئن جماهير الزمالك على صحة اللاعب بعد إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت إيمي محمود زوجة محمود علاء مدافع نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء على مدافع الزمالك، بعدما أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت زوجة محمود علاء عبر حسابها على "إنستجرام": مش فايقة أتكلم في أي حاجة والله العظيم بس هطمنكوا حاضر، أنا بعيدة عن محمود تماماً ومحدش في الدنيا هيخاف عليه أكتر مني، وعمري ما هعرضه لأي أذى".

وأضافت: من أول يوم حسيت إني كورونا أنا بعيدة عنه تماما ومش بشوفه بقالي 10 أيام، ربنا يكرمه ويرضيه ويحفظه من كل شر.



زوجة محمود علاء

واطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على سلامة محمود علاء، مدافع الفريق، خاصة بعدما أعلنت زوجته إصابتها بفيروس كورونا.

وكشف مصدر بالزمالك، أن محمود علاء جاهز لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها فى الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على استاد برج العرب بالإسكدرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى.

وأضاف المصدر أن محمود علاء طمأن الجهاز الفنى والجهاز الطبى على سلامته وعدم معاناته من أى أعراض للإصابة بفيروس كورونا.