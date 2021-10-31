شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن الاحتجاج على حكم مباراة إنبى: الشكوى لغير الله مذلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، إنه لن يحتج على حكم مباراة فريقه أمام إنبى في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري وانتهت بخسارة ذئاب الجبل بثلاثية، مؤكدا أن الشكوى لغير الله مذلة.

وأضاف عادل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق: "لنا ضربتا جزاء أمام إنبى لم تحتسب ولا ألوم على الحكم المتواجد في الملعب، لكن كان يستوجب أن يتدخل حكم الفيديو ويخبره".

وأكد أنه لا يريد الحديث كثيرا عن التحكيم حتى لا يتعرض للعقوبات، وأنه يؤيد منظومة التحكيم موجها رسالة لهم قائلا: "خلوا بالكم وما يصحش كدا".

وحصد فريق إنبي ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز الذي حققه زعيم الأندية البترولية على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام على استاد بتروسبورت.

وأحرز جون إيبوكا، لاعب إنبي، الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، وسجل دينو بيتر الهدف الثالث في الدقيقة 70، بينما أحرز للمقاولون محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 84، ومحمد سالم في الدقيقة 97.