شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم الاحد 31 / 10 / 2021 بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره البنك الأهلى على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز الثانى على التوالي في المسابقة كما أنها تمثل بروفة للأهلى قبل مباراة القمة المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة الثالثة للمسابقة، فيما يفتش البنك الاهلى عن مواصلة بدايته القوية بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلى

تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلى فى تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه بمواصلة تدشين انطلاقة قوية في مستهل رحلة المارد الأحمر لاستعادة بطولة الدوري التي فقدها لصالح الزمالك في الموسم الأخير بعد سيطرة دامت خمسة سنوات متصلة على اللقب.

نتيجة مباراة الجولة الاولى للأهلى والبنك الاهلى

وكان الاهلى قد حقق الفوز على الاسماعيلى بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمسابقة فيما فاز البنك الاهلى على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.