شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينج في ختام أولمبيا مصر للهواة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء السبت فعاليات مهرجان KO للهواة (أولمبيا مصر 2021) لكمال الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة أكثر من 450 لاعبا في فئات الفيزيك، والكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينج، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

وأسفرت نتائج الكلاسيك فيزيك عن فوز الرباعي كريم أحمد، محمد أحمد عبد الله، لوكا كارديو ومحمد رمضان عبد النبي.

وفاز في الover all لوكا كاريو بالمركز الأول، ومحمد أحمد عبد الله المركز الثاني، وكريم أحمد بالمركز الثالث وحصل الثلاثي على 3 بطاقات احتراف تؤهلهم للمشاركة في بطولات المحترفين المؤهلة لمستر أولمبيا.

وأسفرت نتائج البودي بيلدنج عن فوز أسامة أيوب يوسف بالمركز الأول في المجموعة الأولى، وفاز في المجموعة الثانية وائل محمد أمين، وفي المجموعة الثالثة محمود نجم كما فاز في المجموعة الرابعة محمد محمد جمعة.

وفاز في الover all محمود نجم بالمركز الأول، ووائل محمد أمين بالمركز الثاني، وأسامة أيوب بالمركز الثالث.