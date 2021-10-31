شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الاهلى يدعم قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وليد مصطفى، لاعب فريق الأهلى والمعار لصفوف غزل المحلة، في التدريبات الجماعية للفريق، السبت، عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية بشد في العضلة الخلفية.

وخضع وليد مصطفى لفترة علاج لمدة 10 أيام، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بدنيا، للاستعانة به في تشكيل الفريق المحلاوى بمباريات بطولة الدورى ودعم الخط الهجومى للفريق.

ويسعى وليد مصطفى في الدخول بقائمة الفريق التي سوف تتوجه إلى القاهرة غدا والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى محمد عودة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، لتجهيز جميع اللاعبين للاستعانة بهم خلال المباريات القادمة في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث قام بتصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء المصرى أثناء التدريبات وعدم تكرارها في المواجهة المقبلة.

ويستضيف فريق إيسترن كومبانى نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غد الاثنين والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.