شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي: لم نتأثر برحيل عمار وصبحي.. وحاولنا ضم بسام وجنش لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إنه تم دعم الفريق بعناصر فرز الأول، مشيرا إلى أنه تم جلب الصفقات التي يحتاجها الفريق في الموسم الحالي.

وقال مصيلحي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن بطولة الدوري صعبة في الموسم الجاري والقيمة التسويقية لكل اللاعبين ارتفعت.

وأضاف: "لم نتأثر برحيل الثنائي عمار حمدي ومحمد صبحي عن صفوف الفريق".

وأشار محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إلى أنه تمت محاولة التعاقد مع الثنائي محمد بسام ومحمود جنش، وذلك من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الحالي.

واختتم بأن المفاوضات بين الاتحاد وبين طلائع الجيش والزمالك فشلت في النهاية، ولدينا جهاز فني محترم، والفريق حقق نتائج إيجابية في أول جولتين من البطولة".