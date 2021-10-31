شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الأهلي يدرس إقامة معسكر أوروبي.. وبند يمنع مصطفى محمد من اللعب بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن عرض مسئولي النادي الأهلي على بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إقامة معسكر أوروبي، في فترة توقف الدوري.

وقال كريم، في تصريحات عبر برنامج"كورة كل يوم": أن مسئولي الأهلي ناقشوا مع موسيماني إقامة المعسكر في فترة التوقف المقبلة بعد لقاء القمة أمام الزمالك.

وأضاف كريم حسن شحاتة أن مسئولي نادي الزمالك وضعوا بندا في عقد إعارة مصطفى محمد، مهاجم الفريق، لصفوف جالاتا سراي التركي، بعدم أحقية النادي التركي في بيعه لأي ناد في مصر بعد تفعيل بند البيع النهائي.

واختتم، بأن اللجنة الثلاثية السابقة للزمالك وضعت البند بعدم أحقية مصطفى محمد في اللعب لأي ناد في مصر إلا للزمالك فقط.