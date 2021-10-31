شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: فيوتشر كان أفضل من الاتحاد السكندري.. وحلمي الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد رفعت، مهاجم فريق فيوتشر، إنه مر بفترة صعبة قبل بداية الدورى، مؤكدا أنه تعرض للعديد من المشاكل وتخطاها للمحافظة على تركيزه، مشيرا إلى أنه وضع ضغوطات على نفسه لتحقيق أهداف ناديه الذى انتقل إليه حديثا.

وأضاف رفعت، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق: "ليس من السهل تخطى الفترة الصعبة اللى عشتها قبل بداية الدورى ثم بعد ذلك أقف على قدمى مرة أخرى في الملعب".

وتحدث رفعت عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، وانتهت بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل فيها اللاعب ثنائية قائلا: "كنا أفضل من الاتحاد السكندرى وكنا نقدر نكسب لكن لم يحالفنا التوفيق".

وعن إمكانية انضمامه للمنتخب في الفترة القادمة قال: "حلم أتمناه أن أكون ضمن كتيبة الفراعنة خصوصا أنى بقالى فترة كبيرة لم أنضم ولكن عمرى ما هعترض على وجهة نظر الجهاز الفني".

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على ضيفه فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت،على استاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء عن طريق مهاجمه الأفريقي مابولولو، فيما تعادل أحمد رفعت من كرة ثابتة لفيوتشر في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وارتفعت وتيرة الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل أحمد رفعت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، لينتفض بعدها الاتحاد، حيث نجح مدافعه الجامايكي داميون لوي في تسجيل الهدف الثاني لزعيم الثغر مدركا التعادل في الدقيقة 51، وعاد بعدها مابولولو ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وأهدر الاتحاد السكندري ضربة جزاء ثانية تحصّل عليها من لمسة يد على مروان محسن مهاجم فيوتشر في منطقة جزاء فريقه، سددها كريم الديب في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، وتصدى لها جنش حارس فيوتشر، وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة كبيرة بين الفريقين.

بهذه النتيجة يحصد الاتحاد ثلاثة نقط ثمينة ليصل رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الدورى مؤقتا، فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة الثالثة في المركز الثالث بفارق الأهداف.