شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي: لم أحسم موقفي بشأن خوض انتخابات الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إنه لم يحسم موقفه النهائي بشأن خوض انتخابات ناديه المقبلة على نفس المنصب.

وأضاف مصيلحي، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه يشعر بأنه قدم كل شيء للاتحاد، وقد يكتفي بما قدمه ويقدر تماما مشاعر جماهير الاتحاد العريضة التي تتمنى بقاءه، مؤكدا أن انتخابات الاتحاد تأجلت وستقام على الأرجح في شهر مارس المقبل.

وأشاد محمد مصيلحي بأداء اللاعبين والجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وابراهيم حسن بعد البداية القوية في مشوار الدوري، موضحا أن الفريق تم تدعيمه بشكل متوازن، وخاصة أن الاتحاد دعم صفوفه في حدود الاحتياجات المطلوبة.

وقال إن مجلس الإدارة فعل كل ما في وسعه من أجل مصلحة نادي الاتحاد، في ظل وجود العديد من الأندية التي تملك أموالا طائلة، مشيرا إلى أنه يطالب الجماهير بدعم الفريق في المرحلة القادمة، موضحا أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن مستقبل الفريق بالدوري.

وأكد أن اللاعب الأنجولي مابولولو سيكون أحد مفاجآت الموسم لأنه لاعب دولي ومميز وقناص.