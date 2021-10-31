شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: نستحق ضربتي جزاء أمام إنبي.. ولم نطلب عودة طاهر من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن فريقه استحق ضربتي جزاء في لقاء إنبي الذي خسره الفريق بنتيجة 3-2.

وقال فتحي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فريقه قدم مباراة مميزة، ولكن التحكيم لم ينصف الفريق بعد تغاضيه عن ضربتي جزاء، رغم تطبيق تقنية الفيديو.

وأشار إلى أن مستوى التحكيم هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي الذي شهد تطبيق الفيديو لأول مرة ومن الطبيعي أن يتطور الأداء التحكيمي للأفضل، ولكن يجب أن يكون التحكيم أفضل في تطبيق الفيديو.

وشدد المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب على أن ناديه لم يطلب استعارة طاهر محمد طاهر نجم الأهلي، مشيرا إلى أن المقاولون لم يتحرك بشكل رسمي أو شفوي لاستعارة طاهر. وأوضح أن طاهر أحد أبناء المقاولون وهناك ترحيب بعودته مرة أخرى للفريق في حالة رغبة اللاعب في مغادرة الأهلي.

وحصد فريق إنبي ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز الذي حققه زعيم الأندية البترولية على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام على استاد بتروسبورت، وأحرز جون إيبوكا، لاعب إنبي، الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، وسجل دينو بيتر الهدف الثالث في الدقيقة 70، بينما أحرز للمقاولون محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 84، ومحمد سالم في الدقيقة 97.