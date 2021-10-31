شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب البنك الأهلي: تعرضنا للغش في أزمة منشطات كريم بامبو.. ولم تتم إقالتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عز الدين، طبيب فريق البنك الأهلي، كواليس ظهور إيجابية عينة كريم بامبو من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وموعد إصدار قرار المنظمة النهائي بايقاف اللاعب.

وقال عز الدين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "عينة كريم بامبو جاءت إيجابية بعد إحدى مباريات البنك الأهلي في الموسم الماضي، اللاعب تحصل على دواء لتفتيت وحرق الدهون وكان يحتوى على مادة محظورة، ولم يكن هذا موضحا بالنشرة الداخلية للدواء أو مكتوبا على العلبة من الخارج".

وأضاف طبيب البنك الأهلى: "حتى الآن لم يصدر أى قرار رسمي ضد كريم بامبو، وكنا نعلم بإيجابية عينته منذ شهر مايو الماضي، كريم بامبو استشارني قبل الحصول على دواء التخسيس الذي تضمن المادة المحظورة، وما حدث من كريم بامبو يندرج تحت بند الغش التجاري، ولم تتم إقالتي من البنك الاهلي وادارة النادي تتفهم الوضع".

وفي سياق مختلف، كشف مصدر داخل لجنة المنشطات، أن العقوبة المنتظرة على كريم بامبو مهاجم فريق البنك الأهلى الإيقاف لمدة 6 أشهر عقب تناول أحد المواد تحتوى على مادة منشطة ومن المحتمل صدور القرار خلال 48 ساعة.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم أرسال كافة العينات والتحقيقات إلى الاتحاد الدولى للمنشطات ومعرفة وتحديد العقوبة التي سوف تقع على اللاعب والتي تتراوح ما بين 4 و6 أشهر.

وكان بامبو قد خضع إلى جلسة استماع من قبل منظمة المنشطات لمعرفة أقوال اللاعب ومعرفة أسباب تلقى اللاعب أحد أدوية التخسيس، ولكن لم يعلم أنه يحتوى على مادة محظورة، خاصة أنه حصل عليها بمعرفة طبيب الفريق.