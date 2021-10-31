شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الأحد 31 / 10 / 2021 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة صعبة اليوم الأحد، حينما يواجه نظيره طلائع الجيش في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يتطلع خلالها الفارس الأبيض لتحقيق فوزه الثانى على التوالي ضمن رحلته للحفاظ على اللقب فيما يسعى الطلائع لحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد ، ويراهن المدرب الفرنسي على تألق الثلاثى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى.

ويستعيد الزمالك جهود لاعبه أحمد فتوح في مباراة اليوم بعد غيابه عن مباراة إنبى بسبب الإيقاف بينما يستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض عن مباراة الطلائع بسبب إيقافه من إتحاد الكرة ثمانية مباريات.

نتيجة مباراة الجولة الاولى للزمالك وطلائع الجيش نتيجة مباراة الجولة الاولى للزمالك وطلائع الجيش

الزمالك يستعيد جهود أحمد فتوح ويفقد شيكابالا

وكان الزمالك قد فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة بينما خسر الطلائع من البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانطلاقة المميزة في بطولة الدوري بعد الفوز على انبى بضربة البداية وذلك لملاحقة الاهلى على قمة المسابقة التي تصدرها بفارق الأهداف.