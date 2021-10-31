شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق: كارتيرون يمهد للرحيل عن الزمالك وتدريب السد القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي محمد فاروق أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، يمهد للرحيل عن منصبه بالتصريحات التي أطلقها في الساعات الماضية عن صعوبة الحفاظ على لقب الدوري.

وقال فاروق، عبر برنامج البريمو بقناة ten، إن كارتيرون ينتظر عرض السد القطري الذي فتح المفاوضات مع عدة مدربين تحسبا لرحيل تشافي إلى برشلونة الإسباني.

وأشار إلى أن كارتيرون يخشى عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة الزمالك في المرحلة القادمة.

واطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على سلامة محمود علاء، مدافع الفريق، خاصة بعدما أعلنت زوجته إصابتها بفيروس كورونا.

وكشف مصدر بالزمالك، أن محمود علاء جاهز لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها فى الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على استاد برج العرب بالإسكدرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى.

وأضاف المصدر أن محمود علاء طمأن الجهاز الفنى والجهاز الطبى على سلامته وعدم معاناته من أى أعراض للإصابة بفيروس كورونا.