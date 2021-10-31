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نشرة السبت.. ليفربول يتعادل مع برايتون.. قائمة الأهلي.. وريال مدريد يعبر إلتشي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 30 أكتوبر 2021.

خاص| كيروش ينتظر مشاركة الشناوي في القمة .. وموقفه لم يتغير من أفشة وشريف

يتعادل مع ألافيس في الليجا

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي الأهلي والبنك الأهلي والزمالك أمام الطلائع

تقارير تركية: جالاتا سراي توصل لاتفاق مع محمد النني

إنبي يحقق انتصاره الأول في الدوري على حساب المقاولون بثلاثية

بالفيديو.. الاتحاد يحقق فوزا مثيرا على فيوتشر في الدوري

ظهور أول وغياب 9 لاعبين في قائمة الأهلي لمباراة البنك

يعزز صدارته لبريميرليج بثلاثية أمام نيوكاسل

يعبر إلتشي بثنائية فينيسيوس ويحتل صدارة الليجا

زلزال في الآنفيلد.. برايتون يحرم من مزاحمة تشيلسي بتعادل مثير بمشاركة صلاح

خالد جلال يُعلن قائمة البنك الأهلي لمباراة الأهلي

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