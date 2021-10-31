نشرة السبت.. ليفربول يتعادل مع برايتون.. قائمة الأهلي.. وريال مدريد يعبر إلتشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

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خاص| كيروش ينتظر مشاركة الشناوي في القمة .. وموقفه لم يتغير من أفشة وشريف

برشلونة يتعادل مع ألافيس في الليجا

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي الأهلي والبنك الأهلي والزمالك أمام الطلائع

تقارير تركية: جالاتا سراي توصل لاتفاق مع محمد النني

إنبي يحقق انتصاره الأول في الدوري على حساب المقاولون بثلاثية

بالفيديو.. الاتحاد يحقق فوزا مثيرا على فيوتشر في الدوري

ظهور أول وغياب 9 لاعبين في قائمة الأهلي لمباراة البنك

تشيلسي يعزز صدارته لبريميرليج بثلاثية أمام نيوكاسل

ريال مدريد يعبر إلتشي بثنائية فينيسيوس ويحتل صدارة الليجا

زلزال في الآنفيلد.. برايتون يحرم ليفربول من مزاحمة تشيلسي بتعادل مثير بمشاركة صلاح

خالد جلال يُعلن قائمة البنك الأهلي لمباراة الأهلي