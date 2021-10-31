طبيب البنك الأهلي: بامبو ضحية "غش تجاري".. ويخضع لإيقاف طوعي وليس اجباري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أحمد عز، رئيس نادي البنك الأهلي، بأن كريم "بامبو" ضحية عملية غش تجاري، بعدما تناول عقارا طبيا يحتوي على مواد محظورة.

وقال طبيب البنك الأهلي لقناة "صدى البلد" الفضائية: "كريم بامبو حتى الآن لم يتعرض للإيقاف، هو الآن تحت الإيقاف الطوعي حتى تنتهي اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات من الاجراءات".

وتابع: "ثبت وجود مادة محظورة في احدى المباريات الموسم الماضي، لا يمكن أن نقول أنها منشطات لكنها مادة محظورة ضارة بالجسم."

وأضاف: "حتى الآن نحن ننتظر القرار النهائي من لجنة مكافحة المنشطات ولا يوجد قرار نهائي، وفي حالة كريم بامبو هناك فرصة للتعامل بطريقتين".

وواصل: "الطريقة الأولى أن تقبل بالإيقاف حتى تنتهي اللجنة من الاجراءات، أو تنتظر حتى تنتهي اللجنة ويبدأ الإيقاف".

واستطرد: "كنا نعلم بإيجابية عينة اللاعب منذ مايو الماضي، واستمر اللاعب في المشاركة بالمباريات حسب ما ورد في نص الخطاب الذي حصلنا عليه".

وأردف: "كريم استشارني في البداية للحصول على الدواء، واطلعت على مكوناته، ولم يكن بها أي شيء محظور، ثم بعد ذلك قمنا بتحليل الدواء بهيئة الدواء المصرية واكتشفنا أنه ملوث بمادة محظورة دون ادراجها ضمن المكونات".

واستكمل: "ما حدث كان حالة غش تجاري، لأن كل ما كتب عليه أنه مواد طبيعية أمنة".

واختتم قائلًا: "كل ما قيل عن اقالتي غير صحيح بالمرة، وإدارة النادي متقبلة تماما، تنتظر القرار النهائي، وحتى الآن كريم لم يتعرض للإيقاف بشكل رسمي ولا نعرف حتى الآن مدة ايقافه".