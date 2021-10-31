المقاولون: كنا نستحق ركلتي جزاء أمام إنبي.. ولا يوجد فريق سهل بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن فريقه كان يستحق ركلتي جزاء خلال مواجهة إنبي، والتي انتهت بخسارة فريقه.

وخسر المقاولون العرب أمام نظيره إنبي، مساء السبت، بنتيجة 1-3، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري we المصري.

وقال عادل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" كنا نستحق ركلتي جزاء أمام إنبي، ولا ألوم على الحكم المتواجد في الملعب لكن كان يستوجب أن يتدخل حكم الفيديو ويخبره بوجود ركتلي جزاء".

وأضاف:" نؤيد التحكيم المصري لكن نقول لهم "خلوا بالكم وما يصحش كدا"، ولا أريد الحديث كثيرا عن التحكيم حتى لا اتعرض للعقوبة".

وأكمل:" أداء المقاولون العرب تحسن في المباراة الثانية أمام إنبي رغم الخسارة، ونأمل أن يكون الأداء افضل خلال المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته:"لا يوجد فريق سهل في الدوري، والأهلي والزمالك سيواجهما صعوبة كبيرة مع جميع الفريق خلال الدوري".