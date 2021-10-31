رئيس الاتحاد السكندري: الصفقات الجديدة مميزة.. ومابولولو لديه مشكلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، بقدرات مهاجمه الأنجولي الجديد كريستوفاو مابولولو الذي قاد فريقه للفوز على فيوتشر بنتيجة (3-2) في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد إحرازه هدفين.

وقال مصيلحي في تصريحات هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "هنَّأت اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على فيوتشر، الصفقات الجديدة مميزة وإضافة كبيرة للفريق، والخماسي الأجنبي مميز للغاية".

وأضاف: "مابولولو عُرض علينا عن طريق بعض الوكلاء في مصر ومن خارج مصر، والمدرب حسام حسن كان يفاضل بينه وبين لاعب آخر في نفس المركز، لكنه اقتنع بخدمات اللاعب في النهاية وطلب ضمه سريعا".

تابع: "اللاعب لديه مشكلة وهو أنه لا يتحدث الفرنسية أو الإنجليزية أو حتى العربية (يضحك)، بل يتحدث باللغة البرتغالية ولذلك أحضرت مترجما خاصا له فقط".

وأتم رئيس الاتحاد قائلا: "مابولو لاعب على مستوى عال وهو الآن هداف الدوري بعد إحراز ثلاثة أهداف في مباراتين، وأتمنى أن يكون بداية طيبة وإضافة جيدة للفريق".

يُذكر أن الاتحاد السكندري تعاقد مع مابولولو (29 عاما) قادما من أول أغسطس الأنجولي قبل انطلاق الموسم الجاري، كما يشارك اللاعب على المستوى الدولي مع منتخب بلاده الأنجولي.